Vítimas de assalto, servidores suspendem atendimento em UBS

Após críticas, a administração da Organização em Centros de Atendimento – OCA, fez uma alteração no ângulo dos assentos disponibilizados no prédio, e melhorou significativamente o conforto das cadeiras, que escorregavam bastante.

Segundo a chefe da divisão OCA Rio Branco, Rayana Siqueira, críticas da população foram ouvidas e o problema solucionado: “nossa equipe fez um ajuste no ângulo de todas as cadeiras, para acolher melhor as pessoas”.

Apesar da crítica popular e dos memes, segundo Rayana, as cadeiras comprovam ter sido um ótimo investimento do poder público: “estes assentos foram adquiridos em 2010, e até hoje resistem ao tempo intactas recebendo até 5 mil pessoas por dia. No período da pandemia, pelo tipo de material das cadeiras, foi fácil de higienizar, o que nos ajudou a manter os atendimentos”.