Líder de Bocalom deve convocar audiência com Gladson para tratar do Ruas do Povo

O líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal, vereador João Marcos Luz (MDB) disse nesta quarta-feira, 1°, que deverá propor uma audiência pública com o presença do governador Gladson Cameli (PP), para tratar do problema do programa Ruas do Povo, na cidade de Rio Branco.

O parlamentar acredita que a situação das mais de 600 ruas chegou ao limite e adiantou que a audiência – que deverá contar com a presença de autoridades municipais e do poder judiciário, poderá obter uma solução a problemática. “Tá na hora do governo também assumir a responsabilidade. Esse é um problema do Estado e precisa ser resolvido”, comentou.