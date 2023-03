Ifac anuncia trabalho remoto durante mês de março por conta de mudança de sede

Na terça-feira, 29, agentes da Polícia Civil em Sena Madureira, tiveram um duro trabalho no resgate do corpo de um homem chamado Antônio da Silva Rodrigues, de 29 anos, vítima de homicídio. O crime ocorreu na zona rural do município, mais precisamente no ramal do Pereirinha, nas proximidades da boca do Caeté. A suspeita da autoria do crime recai sobre o próprio vizinho da vítima, que chegou a ser preso em flagrante.

Devido as más condições de trafegabilidade do local, os peritos tiveram o auxílio de homens do Corpo de Bombeiros, que chagaram ao local por meio de barcos e fizeram o translado do corpo até o Instituto Médico Legal (IML).

Após o conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou o processo de investigação e chegando ao local do homicídio, identificou o autor do assassinato, que teria cometido o crime motivado por ciúmes.

O inquérito policial informa que a vítima, que era popularmente conhecida como “Toim da Mundica” cumpria pena utilizando tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento e estava com um mandado de prisão em seu desfavor.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos de praxe e fica à disposição da Justiça.