Ex-deputados do Acre estão no top 6 dos que mais gastaram o cotão da Câmara

Quatro ex-deputados do Acre estão entre os seis que mais gastaram a cota parlamentar nos quatro anos da antiga legislatura, que encerrou dia 31 de janeiro de 2023. Ao todo, o valor somado chega R$ 13,8 milhões da verba da Câmara desde fevereiro de 2019.

Jesus Sérgio, do PDT, está em primeiro lugar com R$ 1,868 milhões, seguido de Jéssica Sales, do MDB, com R$ 1,835 milhões. Em quarto lugar está Flaviano Melo, do MDB, com R$ 1,753 milhões e em sétimo, Vanda Milani, do PROS, com R$ 1,728 milhões.

Os dados não contam com os gastos das passagens aéreas, uma vez que a cobrança do deslocamento para Brasília varia de acordo com o estado de origem. Levando em consideração que para o Norte os bilhetes são os mais caros do país, a quantia de cada político seria ainda maior.

As informações estão disponíveis no portal de transparência da Câmara e compreendem o período de 1º de fevereiro de 2019 a 26 de janeiro de 2023. A maior parte dos gastos é reembolsada aos deputados pela Casa, mediante apresentação de nota fiscal.