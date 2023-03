Eduardo defende contratação de anestesistas e pediatras para atuarem no Hospital de Brasiléia

Sob a alegação de que não têm mais condições de trabalhar por falta de segurança, servidores suspenderam todo e qualquer atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Fátima Matos da Silva, situada no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

Segundo eles, a situação vem ocorrendo desde a semana passada. Eles afirma que já foram assaltados e o prédio saqueado várias vezes. A Secretária de Saúde Municipal, Sheila Andrade Vieira, apoiou a decisão dos servidores e disse que a UBS fica numa área de disputa entre facções criminosas, e que está tentando solucionar o problema junto à forças de segurança. Ela ainda prometeu que o prédio irá passar por uma reforma.

Na denúncia, os funcionários afirmam que há tempos vinham trabalhando mesmo diante da ação dos bandidos, que durante o dia assaltam e ameaçam servidores e usuários, e durante a noite saqueiam o prédio levando tudo o que pode.

A secretária revelou ter receio de colocar um segurança armado no local e a situação ficar pior devido à arma de fogo e os ataques de marginais. “A secretaria está com tratativa com a Polícia Militar solicitando segurança militar. A unidade passará por uma reforma total, o que deverá ocorrer tão logo sejam concluídas as obras que estão em mais seis unidades”, disse Sheila Andrade.