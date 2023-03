Bocalom viaja com assessores para a Alemanha na próxima semana

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação administrativa para apurar uma série de irregularidades no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta quarta-feira, 1° de março.

O promotor Ocimar da Silva Sales Júnior, destacou que chegou uma reclamação encaminhada pela Procuradoria-Geral de Justiça – oriunda do Sindicato dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre, apontando a necessidade de condições adequadas de trabalho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – HUERB, falta de profissionais de enfermagem em razão da alta demanda de atendimentos, dentre outras irregularidades na Enfermaria Cirúrgica B. HUERB, como índice de pessoas positivadas para infecção hospitalar, falta de equipamentos no carrinho de emergência e fluxo de envio de pacientes para SEC.

Em razão das denúncias, o órgão controlador decidiu apenas abrir uma investigação administrativa. “A fim de acompanhar o(s) fatos noticiados no bojo da Notícia de Fato nº 01.2022.00002684-0”, diz trecho do despacho.

Ao fim do documento, o promotor também expediu ofício requisitando cópia de todos os relatórios de perfil microbiológico da Clínica Cirúrgica B, HUERB, emitidos em 2022 e a verificação de procedimentos com objeto correlato.