Alvo de críticas e memes, cadeiras da OCA são ajustadas

O peão de rodeio João Lucas Oliveira, 19 anos, natural do município de Epitaciolândia, interior do Acre, teve o osso do rosto fraturado durante participação no rodeio Ekip Rozeta – caça talento, interior de São Paulo, no último domingo, 26.

O irmão do competidor, Joelson Oliveira de Lima, contou à reportagem do ac24horas que Lucas estava disputando uma montaria na cidade de Magna, quando foi derrubado pelo touro e, em seguida, o animal acabou pisando no rosto do acreano.

Mesmo com o acidente e perdendo a premiação, Oliveira conseguiu uma vaga para a equipe Rozeta, porém, vai ficar dois meses sem falar – após recomendação dos médicos. “Ele ficou em 10° e conseguiu um lugar na equipe. Meu irmão pegou pontos, fraturou um osso e no momento ele não pode falar”, declarou.

Após o susto que poderia ter tirado a vida do jovem, Joelson adiantou que o irmão deverá retornar ao Acre e ficar sob os cuidados da mãe. Além disso, ele revelou que João Lucas precisa de ajuda para custear o longo tratamento.

Com isso, amigos se reuniram e organizaram um torneio beneficente – cuja participação custa R$ 50 reais por competidor e deve ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de março, no km 19, no município de Epitaciolândia. “O valor arrecadado será doado para ele [Lucas] e um pouco ao campeão”, explicou.

