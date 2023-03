Acerca da impunidade dos crimes eleitorais!

O profeta Moisés, o grande legislador hebreu, que recebeu de Deus os dez mandamentos talhados em pedra pelo fogo divino escreveu que, “porquanto não se cumpre logo a sentença, os filhos dos homens tendem a continuar praticando o mal”. Falava acerca da impunidade no tempo do olho por olho; dente por dente; mão por mão e pé por pé. São tantos os casos de corrupção durante as campanhas eleitorais que ninguém mais se importa. Parece normal, comum, mas não é. Até os pobres foram corrompidos pela política e pela religião. Uma lástima.

Porém, a justiça também tem direito a ampla defesa. É verdade que muitos corruptos e criminosos foram punidos, inclusive, deputados eleitos com perda de mandato. Na mais recente legislatura um federal e dois estaduais do Acre perderam seus postos. Não foi o suficiente para impedir que outros praticassem crimes nas campanhas. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, a PF deu flagrante a candidatos. Que mal pergunte: Por que a demora em puni-los? Houve casos nos passado de políticos que foram sentenciados depois de vários anos quando a vaca já tinha ido para o brejo. Nem em seus mandatos estavam mais. Outra lástima!

“A corrupção de um político começa quase sempre com a corrupção de seus princípios”. (Barão de Montesquieu).

. A Lava Jato fez estrago em todas as áreas; a metodologia de investigação e julgamento questionados até hoje.

. A propósito, existem denúncias de vereadores em Câmaras Municipais em vários municípios que não são apuradas, não dão em nada, ninguém escuta, ninguém vê.

. E a vida segue!

. A pior coisa é um vereador ou deputado criticar os antigos aliados como faz o Afonsinho.

. Sem mandato pode!

. A Constituição Federal de 1988 dizia que os vencimentos dos prefeitos e vereadores eram estabelecidos pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente;

. Ou seja, os vereadores da legislatura passada é que estabelecem os salários dos atuais prefeitos e vereadores.

. Trabalho para o Ministério Público, fiscal da lei, guardião da constituição e defensor dos direitos difusos da sociedade.

. “O que é difuso”?

. Pesquise, Macunaíma!

. Alguns deputados federais chegaram em Brasília empolgados depois da eleição e descobriram que as coisas não funcionam como se espera.

. O problema em Casas Legislativa é o ócio.

. Tem jabuti na forquilha!

. Bom dia!