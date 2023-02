Suspeita de alvejar mototaxista em assalto já foi eleita mais belo homem trans pelo IAPEN

A detenta monitorada por tornozeleira eletrônica Kely Gomes de Almeida, de 25 anos, suspeita de ter alvejado com um tiro no abdômen o mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, de 64 anos, foi eleita em 2022 o mais belo homem trans do sistema penitenciário do Acre.

Em Março de 2022, num evento promovido pela Gerência de Reintegração do Instituto de Administração Penitenciária dentro do pavilhão feminino do Complexo Penitenciário de Rio Branco, 18 candidatas desfilaram em disputa ao posto de mulher mais bonita do sistema penitenciário, e de homem trans mais bonita do sistema penitenciário. À época gestora do setor de Reintegração do IAPEN, Liliane Moura disse que o evento é uma forma de trabalhar a autoestima das detentas.

Além do concurso, as detentas ainda passaram por treinamentos de etiquetas para aprender a se maquiar, como se comportar e manter a postura corporal. Kely Gomes se consagrou como o homem trans mais belo do sistema penitenciário, e ganhou kits com brindes doados pelos parceiros do concursos.

O evento teve como parceiros o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, por meio da Vara de Execuções Penais; a Defensoria Pública; a Ordem dos Advogados do Brasil; o Rotary Club; a Secretaria de Empreendedorismo; e a Federação da Indústria.