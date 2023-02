Roberto Justus chama Bolsonaro de “covarde” e diz que ele devolveu Brasil para Lula

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou no fim da tarde desta terça-feira (28) o novo levantamento de preços dos combustíveis no Acre. O preço médio do litro etanol está cotado em R$4,29, mostrando redução em relação ao boletim anterior, quando o valor era de R$4,33.

Já a gasolina comum está cotada a R$5,48 pelo levantamento atual mantendo o valor anterior.

A botija de 13 quilos do gás de cozinha (GLP) custa atualmente, em média, R$121,40. Antes, estava em R$115,07 -ou seja: um aumento de R$6,33, segundo a ANP.

A gasolina aditivada está em R$5,45 enquanto no levantamento anterior era de R$5,44. A ANP mostra ainda que o valor médio do litro do óleo diesel está em R$7,33 mas no período anterior custava R$7,34.

Ou seja: os preços oscilam entre um e outro levantamento, que não foi realizada na 3ª semana de fevereiro por conta do feriadão de Carnaval. O número de postos pesquisados varia a cada período. Para aferir o valor médio da gasolina neste último levantamento, a ANP visitou 16 postos em Rio Branco.

Em meio ao noticiário de reajuste da alíquota do ICMS dos combustíveis em nível estadual e de reoneração da gasolina pelo Governo Federal -entremeados ainda pela redução no preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras – está se criando um ambiente de confusão.

Motoristas estão filmando bombas em Rio Branco mostrando possíveis aumentos que estariam sendo aplicados pela simples notícia da reoneração.

“A nossa equipe de fiscalização estará acompanhando o procedimento junto ao sindicato e postos revendedores”, disse Alana Albuquerque, diretora do Procon do Acre acerca do informe do Governo Federal. “Qualquer dúvida o consumidor poderá acionar o nosso Disk Denúncia pelo 151”.

A reportagem fez contato com o sindicato dos postos e aguarda manifestação.