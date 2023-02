Polícia instaura sindicância contra policial acusado de ameaçar líder indígena

O deputado Emerson Jarude (MDB) disse nesta terça-feira (28), no pequeno expediente da Tribuna da Assembleia Legislativa que defende que seja declarada de interesse público a associação de equoterapia que atua em Rio Branco. “Faz um lindo trabalho para ajudar autistas de nossa cidade”, disse.

Em outro tema, Jarude contestou o aumento do combustível no Estado do Acre. “Desta vez o governo federal anunciou que irá retomar os impostos federais. O que me deixa mais triste ainda é que o governo do Estado do Acre anunciou que a partir de abril teremos aumento na alíquota do ICMS dos combustíveis de 17% para 19%”.

Jarude citou o primeiro ato do Governo do Estado, que aumentou o gasto com cargos comissionados, o que leva a questionar se o cidadão não está sendo levado a pagar uma conta por irresponsabilidade governamental. “Toda vez a escolha do governo é aumentar impostos ao invés de reduzir as despesas”