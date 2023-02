Mulher que atirou e roubou veículo de motociclista é presa

Homens do 1° Batalhão da Polícia Militar ocuparam hoje o bairro Papouco, no centro de Rio Branco. A operação faz parte do pacote de ações da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP contra sucatões clandestinos que recebem produtos de furto e roubo, sob comando de uma organização criminosa.

Mais de 50 homens da polícia militar adentraram o bairro, com apoio aéreo do helicóptero Harpia 4, numa operação que visava além dos sucatões, reprimir o tráfico de drogas na região.

Segundo o comandante do batalhão de área, homens da polícia agora passarão a patrulhar as vielas e becos do Papouco constantemente: “Sabemos que o Papouco é o bairro constante receptador de roubos, então vamos saturar essa área e homens da polícia agora vão passar a fazer rotineiramente patrulhamento a pé para coibir qualquer prática delituosa”, disse o tenente-coronel Agleison.

Segundo o comandante, os ladrões de fios são comandados por uma facção atuante no Papouco, que se aproveitava da fragilidade de dependentes químicos para o cometimento do delito. “Os dependentes agiam como soldados. O roubo de fios de cobre é muito rentável, então esse tipo de ação era uma diversificação das atividades criminosas da organização”, finalizou.

Na operação, até o fechamento desta reportagem, ninguém foi preso.