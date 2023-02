Fenômeno do funk proibidão, MC Pipokinha fará show em julho, em Rio Branco

Moradores da rua Francisco Xavier, que fica no bairro João Eduardo, na Baixada do Sobral, estão exigindo do poder municipal providências imediatas no sentido de resolver um problema. É que um homem invadiu um quiosque da Prefeitura de Rio Branco, onde fixou residência e transformou o local em um verdadeiro depósito de lixo. Agora, a comunidade é obrigada a conviver com moscas, ratos, cobras, insetos e outros.

Há algum tempo, a Prefeitura Municipal de Rio Branco construiu vários quiosques em algumas praças que ficam ao longo de um canal existente no local. O objetivo é ajudar a comunidade, que ocupariam a unidade para vender alguns produtos, especialmente lanche. Com a onda de violência que tomou conta da cidade e, consequentemente, o aumento de assaltos, muitos desistiram e as unidades ficaram abandonadas.

Há alguns meses, um cidadão invadiu uma desses quiosques e, como é catador de latinhas, transformou o local em um depósito de lixo. Mesmo diante de várias queixas, a Zeladoria Municipal de Rio Branco ainda não tomou nenhuma providência. “O ideal seria destruir o quiosque, que só serve para atrair coisa ruim”, comentou um dos moradores.