Eletricista e recepcionista: Sine do Acre oferta 94 vagas de emprego nesta terça-feira

Uma boa notícia para o policial civil Jean Carlos de Oliveira Araújo, 43, que foi ferido ao trocar tiros com um assaltante na noite do último sábado, 25, em Xapuri.

Jean, ferido ao reagir a tentativa de assalto praticada por Isac de Macedo Ferreira, 18, recebeu alta médica do Pronto-Socorro na capital acreana na tarde desta segunda-feira, 27.

Felizmente, a gravidade do caso de Jean foi menor do que se esperava. De acordo com o pai do policial civil, Nivaldo Araújo, Jean passou por uma cirurgia no dedo.

Já o suspeito, que foi atingido por três tiros pelo policial, teve a prisão temporária convertida em preventiva e também teve alta médica, sendo levado para o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde.