Vídeo: buracos e estreitamento da pista da BR-364 podem inviabilizar economia do Acre

Apesar do Ministério dos Transportes ter colocado a BR-364, incluindo o trecho de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, como meta prioritária no Plano de 100 Dias, pouca manutenção tem sido feita até agora.

O ac24horas enviou o repórter Whidy Melo para registrar o atual estado da estrada até Tarauacá, a cerca de 410 quilômetros de Rio Branco. O tempo estimado da viagem é de 7 horas, de acordo com serviços de GPS, mas por conta dos buracos e estreitamentos de pista causados por desmoronamentos, todo o deslocamento pode levar mais de 10 horas. Para Cruzeiro do Sul, segundo freteiros da região, acrescenta-se até 5 horas a mais.

Para a viagem foi utilizado um veículo 1.0, com câmbio manual. Abaixo uma descrição detalhada de cada percurso, com auxílio do computador de bordo do veículo:

De Rio Branco a Bujari (26,4km) – Estrada esburacada com poucos e curtos percursos em bom estado. A velocidade média do trecho foi de 50km/h.

De Bujari a Sena Madureira (119,7 km) – Estrada esburacada com poucos e curtos percursos em estado razoável. A velocidade média do trecho foi de 54km/h. Há obras de manutenção.

De Sena Madureira a Manoel Urbano (89,0 km) – Os problemas na rodovia se agravam. Além de buracos, são frequentes os estreitamentos de pista por causa de desmoronamentos ao longo do percurso. A velocidade média no trecho foi de 50km/h.

De Manoel Urbano a Feijó (150,0 km) – Estrada esburacada com poucos e curtos percursos em estado razoável, este no entanto, é o pior trecho da estrada. Se chover, há lama. Há estreitamento de pista em diversos lugares. A velocidade média do trecho foi de 44km/h.

De Feijó a Tarauacá (48,4 km) – Estrada esburacada, com crateras, mas períodos de cerca de 5 quilômetros em ótimo estado. Há estreitamentos de pista. No primeiro bairro da cidade, o Corcovado, há enormes buracos e poeira. A velocidade média do trecho foi de 45km/h.

ASSISTA AO VÍDEO: