Prefeitura distribui doses de vacina bivalente e imunização começa na terça-feira

A primeira etapa do Revalida 2023, para revalidação do diploma de Medicina de profissionais formados no exterior, será aplicada no dia 5 de março, em Rio Branco e outras sete cidades: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na quinta-feira, 23 de fevereiro, o Cartão de Confirmação de Inscrição na primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1. O documento apresenta, entre outras informações, a data, o horário e o local de aplicação da prova.

Também podem ser conferidos, no cartão de confirmação, o número de inscrição no Revalida, detalhes sobre o atendimento especializado e o tratamento pelo nome social, caso solicitados e aprovados, além de orientações gerais relativas ao exame.

Para consultar o cartão, basta o participante acessar o Sistema Revalida com login e senha únicos do portal do Governo Federal, gov.br. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia do exame.

A nota mínima para o participante ser aprovado na primeira etapa do exame é 96,635 pontos, de um total de 150 (nota máxima). A nota de corte foi divulgada pelo Inep no dia 13 de fevereiro, por meio do Edital n.º 15/2023, publicado no Diário Oficial da União.

Composto por duas etapas (teórica e prática), o Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.

O exame busca subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.