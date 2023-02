Para os prefeitos, a pior situação!

Faltando menos de dois anos para eleição municipal, o que de pior pode acontecer para os atuais prefeitos é a antecipação da campanha eleitoral. Isto porque, a maioria não consegue cuidar da administração e das futricas, intrigas e fofocas políticas ao mesmo tempo. Porém, para quem é pré-candidato pouco importa a situação, quanto mais pressão melhor, principalmente com o advento das redes sociais.

O melhor “péssimo exemplo” vem acontecendo em alguns municípios do interior do estado quando todos os dias os gestores precisam lidar com enquetes nas redes sociais (sem valor científico algum), tentando auferir os preferidos do povo na próxima eleição. É uma guerra sem tréguas. Nesse ambiente dominam as fake news, o filé mignon das últimas campanhas eleitorais. O povo se diverte e desabafa contra os que prometeram e não cumpriram.

Por outro lado, alguns prefeitos realmente foram insuficientes desde as primeiras promessas de campanha eleitoral, das expectativas de obras do início da gestão. Agora, se veem sem tempo para fazer ao menos o dever de casa, o feijão com arroz, ou seja, tapar buracos, coletar o lixo, saúde e educação básicas, creches e água tratada. Nesses casos, o eleitor se prepara para dar o troco. Só precisa escolher melhor para cair na mesma esparrela.

“Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio”? (Bertold Brecht)

. Depois da pausa para o descanso, de volta à labuta!

. Só chove!

. Enquanto isso, os buracos nas ruas das cidades avançam; não é um problema só de Rio Branco.

. Alguns municípios do interior, por exemplo, não suportam mais outro inverno com tanto buraco e lama.

. Em seu segundo ano de administração o prefeito Tião Bocalom se prepara para lançar um pacote de obras estruturantes na cidade.

. Alguém pergunta como ficará a situação do PROGRESSISTA no ano que vem com dois potenciais candidatos a prefeito?

. Não tenho a menor ideia.

. Presidente da Aleac, o deputado Luís Gonzaga (PSDB), foi convidado para assumir a presidência do partido no Acre.

. Antes de aceitar quer saber em que condições?

. “Se for para carregar o partido nas costas não deve aceitar”.

. Mas, é exatamente o que os presidentes de partidos fazem:

. Carregar nas costas e aguentar abuso de pré-candidato sem voto em ano de eleição.

. Se falar nas contas a pagar todo mês; se tiver recursos ainda vai…

. Ao que consta, apenas três mulheres compõem o plenário da Assembleia Legislativa; a conquista do voto foi importante…

. Entretanto, há muito a ser conquistado.

