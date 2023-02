Justiça nega liminar da Verde Vida para manipular medicamentos à base de cannabis

O agente da Polícia Civil José Francisco Bezerra de Menezes, deverá ser investigado pela corregedoria por ter efetuado disparos e tentado contra a vida do indígena Benki Piyãko, município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre no último sábado, 25. A informação foi confirmada ao ac24horas neste domingo, 26, pelo delegado-geral do órgão, Henrique Maciel.

De acordo com o delegado, no decorrer do dia, ele recebeu informações que o agente teria sacado de uma arma e disparados tiros, ameaçando matar o indígena durante a sua festa de aniversário, na Terra Indígena Kampa.

Maciel contou que além de Menezes ser investigado administrativamente, ele também será alvo de investigação criminal acerca das graves denuncias. Com isso, policial será afastado do cargo e ter a arma recolhida. “Começou a apuração agora com a abertura de procedimento administrativo e criminal via corregedoria, incluindo o afastamento das funções e recolhimento da arma do policial. Já até conversei com a corregedora-adjunta. Tudo será apurado e as providências adotadas”, comentou.

Henrique destacou que após afastar o agente, o órgão vai colocar outro policial para atuar no município. “Isso é grave e vamos tomar as medidas cabíveis. Dependendo da apuração, haverá as consequências”, declarou.

Que é o líder indígena

Benki Piyãko é uma liderança indígena, conhecido internacionalmente pelo trabalho de defesa ao meio ambiente. O indígena é famoso mundialmente por seu papel na proteção das terras indígenas, e na busca incansável de equilíbrio entre a exploração consciente dos recursos da floresta.