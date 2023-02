Com intensificação de tremores, Ufac promove palestra sobre terremotos no Acre

O acreano Railson Rodrigues da Costa, condenado q 12 anos por prática de homicídio e que estava na condição de foragido da justiça, é um dos quatro homens presos nesse domingo, 26, pelo 9º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, na Ponta do Abunã. O quarteto é acusado de ter aberto um buraco na parede da Agência do Banco da Amazônia, no Distrito de Extrema, na tentativa de arrombar cofres e levar todo o dinheiro. Eles fugiram ao perceber a presença de policiais.

De acordo com as informações, o bando já vinha sendo investigado por vários delitos na região do Portal do Abunã, inclusive de assaltos com reféns em propriedades rurais. Domingo (26), durante a madrugada, o grupo conseguir furar e fazer um buraco na parede da agência bancária no centro de Extrema, onde iria tentar levar o dinheiro de cofres. Os policiais acreditam que estes estava com um rádio comunicador na faixa e descobriu a aproximação, o que seria a causa da fuga.

Pela manhã, os policiais faziam buscas no Distrito de Vista Alegre do Abunã na tentativa de prender o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em um bar durante madrugada, quando abordaram Railson Rodrigues. Durante a pesquisa, descobriram que o mesmo era foragido e confessou que havia participado do arrombamento da agência do BASA. Horas depois, os demais envolvidos foram presos quando da abordagem a um HB 20 preto, usado para a prática do crime. Com eles várias, ferramentas que seriam usadas para arrombar o cofre do bando.