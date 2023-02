Sintesac convoca assembleia para discutir piso nacional do magistério na Educação

Os servidores da educação estadual se reúnem em assembleia virtual, na manhã da próxima segunda-feira, 27, com o objetivo de discutir a implantação do piso nacional do magistério. O anúncio foi feito pela presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento.

A sindicalista adiantou que a secretaria de educação já apresentou uma proposta, que será discutida na assembleia juntamente com os representantes da categoria. “O secretário de Educação encaminhou a proposta do governo. É os 14.95%, com a diferença do nível médio para o nível superior de 5.42% aos professores e 7% da referência. Este valor também é estendido aos funcionários de escola, 14.95%. Os aposentados também receberão este mesmo percentual. Também serão pagos, a diferença desses valores, do mês de janeiro e do mês de fevereiro”, declarou.

Entretanto, o governo garantiu enviar uma proposta corrigindo a chamada “puladinha de letra”, uma espécie de progressão funcional dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Educação, porém o projeto ainda não deu entrada na Casa Legislativa,

Contudo, os debates no parlamento devem nortear a bancada de deputados de oposição e da base governista acerca dos valores propostos pelo governo.