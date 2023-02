Professores provisórios do estado reclamam de cortes de mais de R$ 400 em salários

O governador Gladson Cameli (PP), anunciou nas suas redes sociais na manhã deste domingo, 26, que a gestão deverá reforçar a educação com mais 79 professores que irão atuar na rede de ensino público nos 22 municípios do estado.

Cameli destacou que os avanços é parte do grande esforço que está sendo feito para colocar o Acre entre os 10 melhores ensinos públicos do país. Além da contratação, o Estado já realiza outros investimentos para a melhoria da qualidade de vida e de ensino dos alunos, como o programa social Prato Extra, as escolas militares, o fardamento gratuito e o kit escolar. “Nessa volta às aulas, teremos também a distribuição de tablets e o mesmo material didático das melhores escolas particulares. No Acre, o filho do pobre vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico”, declarou.

Já na área da saúde, o chefe do executivo acreano mencionou que o governo está realizando o chamamento de 220 profissionais para atender na capital e no interior. Dentre os novos servidores estão fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e outras especialidades. “Também teremos mais clínicos gerais, pediatras e cardiologistas. E só estamos conseguindo fazer tudo isso porque o Estado está equilibrado, com as contas em dia para poder contratar”, comentou.