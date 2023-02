Homem é morto com facada no peito em frente de residência na Vila Campinas

De acordo com a prefeitura de Rio Branco, dos 230 bairros que existem na capital acreana, 32 já passaram por limpeza geral no início deste ano, com roçagem, capina, retirada de entulhos e manutenção de iluminação LED. Nesta sexta-feira (24), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), começou o mutirão de limpeza no bairro Cidade do Povo, um dos maiores de Rio Branco.

Ao todo 300 homens e 80 máquinas estão trabalhando a todo vapor para finalizar a limpeza, que tem previsão de duas semanas para terminar, é o que afirma o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

“Apesar do período chuvoso, nós estamos com força total nos bairros de Rio Branco. Já fizemos mais de 30 bairros, com a limpeza. Estamos estimando que em duas semanas nós vamos concluir a limpeza geral aqui no bairro’.

A dona de casa Ângela Nunes disse que essa ação da prefeitura é muito importante, segundo ela devido ao mato e à grande quantidade de lixo que é jogado na rua muitos insetos aparecem dentro de sua casa.

“A importância é muito grande! Porque está tendo muito lixo e as pessoas ainda jogam lixo nas ruas. O mato está muito grande e aparecem muitos insetos nas casas da gente, por isso está sendo muito importante essa limpeza”.