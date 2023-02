Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado (25); saiba como apostar

Visando diminuir o risco de exposição da população às doenças respiratórias, o governo do Estado, por meio do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI), lançará nesta segunda-feira, 27, a ação Dose Extra: Campanha de Vacinação contra Influenza.

Destinada à população em geral, a partir dos 6 meses de idade, a campanha se estenderá durante o mês de março, até que existam estoques disponíveis da vacina. O objetivo é reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. A meta é imunizar 90% do público alvo.

“Em um cenário de saturação dos serviços de saúde, em razão do aumento no número de casos de síndromes respiratórias, a vacinação contra a influenza assume particular relevância para proteger as pessoas vulneráveis do risco de desenvolverem formas graves da doença”, explicou a coordenadora do PNI, Renata Quiles.

As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) do Estado e serão administrados em dose única (DU). As secretarias municipais de Saúde desenvolverão, também, ações voltadas para a coletividade, como o agendamento de atividades de vacinação em várias outras instituições, por exemplo.

Requisitos para tomar a vacina:

– Idade acima de 6 meses;

– Ter tomado a última dose contra influenza há, pelo menos, 6 meses;

– Portar cartão do SUS e documento de identificação.