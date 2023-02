Fundação Hospital realiza segundo transplante de fígado do ano

Na tarde desta sexta-feira, 24, Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), junto com uma guarnição do Batalhão de Policiamento Ambiental, acabam de prender um assaltante e libertar um motorista de aplicativo, identificado por mestre Caboquinho, que havia sido sequestrado e mantido no porta malas de seu carro desde as 11h da manhã.

Segundo informações da PM, os militares estavam em uma operação de trânsito, quando repassaram as características do veículo. Durante a blitz o veículo foi reconhecido e, na tentativa de abordagem, os criminosos colidiram em um poste e tentaram fugir a pé no bairro Floresta, no entanto um deles foi capturado em uma rua próxima e o outro continua sendo procurado pelas guarnições.

O capoeirista sequestrado foi encontrado dentro do porta malas. A ocorrência está sendo encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). O tenente Willier, que comandava a operação, deverá conceder entrevista coletiva.

