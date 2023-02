PF prende angolano foragido acusado de fraude milionária contra a CAIXA em Assis Brasil

No fim da noite de ontem, 23/02, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Vara Federal de Criminal do Rio de Janeiro, em desfavor de um angolano acusado de diversas fraudes contra a CAIXA.

A prisão do estrangeiro de 44 anos, que estava tentando fugir do país, ocorreu na cidade de Assis Brasil, no Acre, localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia.

A ação é desdobramento de operações deflagradas em abril de 2020 e novembro de 2022 pela Unidade de Análise de Dados de Inteligência Policial da PF no Rio de Janeiro contra organização criminosa acusada de fraudes cometidas para a consecução de saques e transferências junto à CAIXA, lesando os particulares e a instituição bancária. Além disso, foram identificadas fraudes em detrimento ao auxílio emergencial.

Até o momento, as investigações indicam prejuízo estimado em mais de R$ 1.500.000,00 e centenas de vítimas.

Em razão da tentativa de fuga do Brasil, o angolano preso portava U$ 2.309 e R$ 314,00, além de cédula de identidade de estrangeiro falsa.

A ação de captura do foragido decorreu da pronta ação dos policiais federais do posto de controle da fronteira de Assis Brasil/AC, da Delegacia de Epitaciolândia e da Adidância da Polícia Federal no Peru, contando com o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Acre.

O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, no Acre, para as formalidades decorrentes da prisão judiciária e, posteriormente, será transferido para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, momento no qual será encaminhado ao sistema prisional fluminense.