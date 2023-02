No Acre, missionários do Jocum serão indiciados por maus-tratos a animais

O delegado Samuel Mendes, da 2ª Regional de Polícia Civil da Cidade do Povo, em Rio Branco, já abriu inquérito policial para indiciar por maus-tratos de animais, pelos menos três missionários do JOCUM (Jovens Com Uma Missão), que serão intimados a prestar depoimentos ainda essa semana.

Entre os animais estava um gato, portanto, os religiosos correm risco de uma condenação que varia de 2 a 5 anos de reclusão.

Durante a semana, um vídeo com três jovens maltratando um rato e um gato foi postado nas redes sociais, mostrando claramente que estes se divertiam com os animais que estavam dentro de um vaso plástico, de onde inclusive conseguiram sair, ignorando o destino dos mesmos, já que o vídeo vai tem continuidade.

Depois de analisar a situação, o delegado Samuel Mendes fez um registro policial e iniciou inquérito para apurar o crime de maus tratos de animais. Foi descoberto que os três jovens que aprecem no vídeo são missionários do JOCUM Acre, e que foi gravado na sede da entidade, uma chácara localizada no km 5 do Ramal do Rodo, na Estrada do Amapá. A direção já se colocou à disposição para apresentar os suspeitos à autoridade policial, e disse não compactuar com esse tipo de ação.

De acordo com o delegado, os três jovens serão indiciados por maus tratos de animais da sua forma qualificada, cuja pena varia de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição de adotar animais. “A pena por maltratar animais vai de seis meses a dois anos, no entanto, no caso de gato e cachorro, o crime passa a ser qualificado e a pena é pesada, passando a ser de 2 a 5 anos”, disse o delegado.