Vereador diz que deverá doar R$ 1 mil para quem denunciar receptadores de furtos de fiação de energia em Rio Branco

Após o presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Pedro Aragão, reclamar que já ocorreram mais de 10 furtos de fiação da iluminação pública no centro da capital, o governador Gladson Cameli (PP) declarou que determinou ao secretário de segurança, coronel José Américo Gaia, que proceda providências para identificar os autores e coibir práticas criminosas.

De acordo com o chefe do executivo acreano, os Infratores são, possivelmente, moradores de rua. “Hoje determinei que a segurança tome todas as providências para solucionar essa situação”, comentou.

Cameli disse ainda que apesar dos atos criminosos praticados na área central, os moradores em situação de rua, necessitam de ajuda – no caso do poder público. “São pessoas que moram nas ruas e precisam de cuidados, mas, as providências também devem ser tomadas”, garantiu.