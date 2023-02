Publicados repasses de R$ 13,1 milhões para incentivo e piso de agentes de endemias no Acre

Durou apenas uma partida a primeira participação do São Francisco em uma competição nacional. Jogando na noite desta quarta-feira, 22, contra o Ypiranga do Rio Grande do Sul, no estádio Florestão, o time acreano chegou a fazer boa partida, mas acabou eliminado da Copa do Brasil.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Vicente aproveitou a sobra do goleiro Caíque e fez um a 0 para o São Francisco. Na segunda etapa, a equipe de Erechin, interior gaúcho, pressionou em busca do gol de empate e teve a vida facilitada quando Weverton recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais em campo, o Ypiranga chegou ao empate com Bruno Baio aos 29 minutos.

Final de partida, 1 a 1. Como o regulamento da Copa do Brasil prevê jogo único na primeira fase e dá à vantagem do empate ao time visitante, o Ypiranga segue na competição e o São Francisco fica pelo caminho.

Humaitá enfrenta o Coritiba nesta quinta

O outro representante do Acre na Copa do Brasil e atual campeão estadual, o Humaitá, estreia pela Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 23, contra o Coritiba.

A partida acontece no Florestão, a partir das 17 horas. A diretoria do Tourão de Porto Acre colocou 2 mil ingressos à venda para a partida ao preço de R% 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). Os ingressos estarão à disposição do torcedor cerca de 2 horas antes da partida.

A equipe paranaense tem o direito do empate para se classificar à próxima fase da competição.

Crédito da foto: Manoel Façanha