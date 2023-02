Bloco Sambase supera favoritismo da Unidos do Fuxico e se consagra campeã do carnaval 2023

Após mais de 6h de competição, o grupo Sambase, do bairro Base, se sagrou campeão do carnaval 2023 com 119 pontos, na madrugada desta quarta-feira, 22, na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. Em segundo, ficou o grupo Unidos do Fuxico e, por último, o bloco 6 é Demais.

Os sambistas superaram os concorrentes ao apostar na fé e devoção como tema do samba-enredo para o desfile do Concurso de Blocos Carnavalescos. O bloco tinha como tema ‘Ao som do tambor Sambase canta, São Jorge o Santo Guerreiro’.

Com cerca de mais de 100 pessoas envolvidas e mais de R$ 20 mil investidos, o bloco do bairro da base teve maioria nos quesitos alegoria; bateria; samba enredo; harmonia; comissão de frente e rainha de bateria.

Os campeões levaram troféu e R$ 6 mil, o Unidos do Fuxico faturou R$ 5 mil e o grupo 6 é demais levou R$ 4 mil.