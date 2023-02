Trio que fez família refém para roubar carro levam 37 anos de prisão no Acre

O São Francisco, um dos representantes do Acre na Copa do Brasil entra em campo na próxima quarta-feira, 22, para, pela primeira vez em sua história, jogar uma competição nacional. A equipe vem de vitória, na última sexta-feira, 17, por 6 a 3 contra o Atlético pela Copa Verde.

O atual vice-campeão acreano joga no Florestão contra o Ypiranga do Rio Grande do Sul.

O regulamento da competição prevê apenas uma partida na primeira fase. O time visitante tem o direito de empate. O São Francisco vai precisar vencer a equipe gaúcha para passar à segunda fase.

Nos últimos dias, a equipe acreana chegou a ameaçar não entrar em campo por conta de não ter ainda recebido parte da cota destinada ao clube pela participação na competição nacional. De acordo com a diretoria, o time católico é o único do país que ainda não recebeu parte da cota de R$ 750 mil reais. O Humaitá, o outro representante do estado na Copa do Brasil, já recebeu cerca de 40% da cota. O recurso é importante para cobrir as despesas da partida contra o Ypiranga que gira em torno de R$ 30 mil.

No final da manhã desta segunda-feira, 20, o vice-presidente do clube, Lucas Almeida, informou que entrou em contato com a Federação de Futebol do Acre (FFAC) que prometeu tentar resolver o problema.