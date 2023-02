Mulher embriagada é atropelada na BR-364 e vai parar no PS

A maior festa popular do país atraiu centenas de homens vestidos de mulher pelas principais ruas da cidade de Brasileia, interior do Acre nesse final de semana. Uma das atrações mais esperadas no local era o bloco “As Rolinhas do Coronel”, que há 20 anos participa do evento.

Além do bloco, a carreta da alegria “Sonho Meu” também animou a festa de carnaval da cidade com seus personagens dançarinos.

O bloco As Rolinhas do Coronel é formado por homens de todas as idades, trajados com vestes femininas. Na segunda noite do carnaval 2023, Brasileia contabilizou sucesso de público.

Foliões de várias cidades do estado e cidades vizinhas, como Epitaciolândia e Cobija-Pando, também prestigiaram a festa.

O evento contou com atrações como Banda Perfil, DJ Edson Rodrigues e Artur dos Teclados.

As Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Judiciário, entre outros órgãos, garantem a tranquilidade dos foliões.