Fantasia de influenciador chama atenção de foliões no Arena

O Influenciador e fotógrafo Daniel Cruz se fantasiou do cantor brasileiro, dono do hit do carnaval ‘Zona de Perigo’, Léo Santana, para o Carnaval da Família, na Arena da Floresta, neste domingo, 19.

Com a placa que lembra a música que vem fazendo sucesso no Brasil, o acreano participou da festa, fazendo match com sua mulher, Tuta Costa, e o casal chamou atenção no evento

“Foi o melhor que eu já fui, para estar próximo do povo acreano, uma galera acolhedora, eu só tenho gratidão. Nossa fantasia alegrou todo mundo, que vieram tirar fotos com a gente”, disse Cruz.