Polícia Federal prende empresário, mas ele é solto após pagamento de fiança

Durante a Operação Maverick, na última sexta-feira, 16, o empresário Luis Adeilson Gonçalves, que tem carros alugados para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi preso em flagrante por crime ambiental. Na casa dele haviam 10 litros de combustível armazenado irregularmente.

Durante a ação, a PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na Operação e o homem foi enquadrado porque é proibido o armazenamento de combustível. O empresáário foi solto logo após a pagar fiança de 10 salários minimos.

No mesmo dia, a Polícia Federal também esteve na casa do secretário de Educação de Cruzeiro do Sul, Amarisio Saraiva, da filha dele, de outros servidores da prefeitura e empresários e empresas que têm carros alugados para a prefeitura.

Já nesta sexta-feira, 17, a Polícia Federal esteve na casa do dono do posto que fornece combustível para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, André Santos, na região central de Cruzeiro do Sul.