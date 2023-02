Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado

A previsão diz que uma forte onda de frio polar chega ao Acre neste sábado (18) derrubando as temperaturas, primeiro nas regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, e, depois, no domingo, dia 19, nas regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Há um alerta de “alta probabilidade” de ocorrência de temporais neste fim semana, com chuvas intensas, raios, ventanias e, até, queda eventual e pontual de granizo.

“No entanto, tais chuvas cessarão no domingo – leste e sul do Acre – e na segunda-feira – vale do Juruá. Assim, entre segunda-feira e quarta-feira próximas, o tempo ficará bom, sem chuvas, com baixa umidade do ar”, diz O Tempo Aqui, portal de informações metereológicas do Acre.

Se confirmada, será a primeira friagem típica de 2023 a atingir o Acre, com mínimas, ao amanhecer de domingo e de segunda-feira, entre 16 e 18ºC, em Rio Branco, Brasileia e municípios próximos -e, entre 18 e 20ºC, no centro do estado e no vale do Juruá.