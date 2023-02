Mais de 22 quilos de maconha e cocaína já foram apreendidos no Vale do Juruá

O Carnaval Popular Magid Almeida em Cruzeiro do Sul começou no início da noite de sexta-feira, 17, na Praça Orleir Cameli, com um aulão de Saúde.

A escolha da realeza do Carnaval também atraiu muita gente. Depois do desfile dos candidatos foram eleitos pelo júri, Matheus Nascimento da Silva, como Rei Momo, Emili Rodrigues, como Rainha, Vanda Mar como rainha gay do carnaval. Cada um recebeu R$ 1 mil da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A festa contou ainda com 6 shows de artistas locais como Vanete Lima, Bruno Barros e Theo Lins.

No sábado, 18, haverá concurso de blocos carnavalescos na Praça Orleir Cameli e o carnaval se estenderá até às 3 horas da madrugada.

Domingo, 19, será realizado concurso de melhor fantasia infantil e adulto e baile carnavalesco.

Segunda-feira, 20, será a vez do desfile das campeãs da realeza.

Na terça-feira, 21, um baile infantil, feira e baile carnavalesco encerram o evento.