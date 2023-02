Desmate é menor, mas degradação avança 554% nas florestas do Acre em janeiro de 2023

O novo levantamento semanal de preços dos combustíveis da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi atualizado nesta sexta-feira (17) mostrando que o preço médio do litro do diesel comum subiu voltou a subir nesta cotação: saiu de R$7,15 para R$7,34 da 2ª para a 3ª semana de fevereiro.

Já o preço do litro do etanol hidratado caiu no Acre entre os dias 10 e 17 de fevereiro, saindo de R$4,62 para R$4,33 revelando intensas oscilações em sua cotação neste começo de 2023.

A gasolina comum está precificada em R$5,48 e a aditivada em R$5,44 -algo incomum, já que a aditivada em geral é mais cara que a comum.

A botija de 13 quilos de gás de cozinha, tecnicamente chamado de GLP (gás liquefeito de petróleo) está tabelada em R$115,07, bem mais barata que no levantamento passado. Em nível nacional, no período de 1º a 13 de fevereiro, após o anúncio de redução de 8,8% no valor do diesel no repasse às refinarias, válido desde o último dia 8 de fevereiro, o preço do litro do combustível reduziu mais de 1,50% em todo o País. Ainda assim, apresenta diferença de 27% para o comum e de 28% para o S-10, entre os Estados com as médias mais caras e mais baratas. O Rio Grande do Sul liderou o ranking das médias mais baixas para os dois tipos, com o comum a R$ 6,11 e o S-10 a R$ 6,21. Entre as médias mais caras de todo o País, Roraima se destacou com o tipo comum a R$ 7,78 e o Amapá, com o S-10 a R$ 7,94.

Na média nacional, o diesel comum foi comercializado a R$ 6,67, com recuo de 1,53%, se comparado a janeiro; e o tipo S-10, a R$ 6,76, ficou 1,56% mais barato.