Reforma de Gladson aumenta salário de secretários em R$ 7 mil

A reforma aprovada pelos deputados estaduais há dois dias pela Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, 17, além de criar novos cargos também aumenta o salário de secretários.

De acordo com a reforma, os secretários de estado terão direito a um salário correspondente a 90% do que recebe o governador do estado. Com salário de R$ 35,8 mil de Gladson, cada secretário vai embolsar todo mês R$ 32,2 mil. O aumento é de cerca de R$ de 7 mil, já que o salário atual é de R$ 25,2 mil.

Apenas com o aumento dado aos secretários de estado, o governo vai gastar cerca de R$ R$ 147 mil por mês.

O presente de início de ano também contempla os secretários adjuntos. A reforma estipula o salário em 80% dos vencimentos do governador, o que significa vencimentos mensais de R$ 28,7 mil.

O efeito cascata também vai aumentar o gasto de recurso público com os presidentes de autarquias. O presidente modelo 1 vai receber 80% do salário de um secretário, o que corresponde a bolada de R$ 25,8 mil . Já os presidentes de autarquia modelo II vão receber 75% do valor, o equivalente a R$ 24,2 mil.