Nascidos vivos no Acre cresce 4,5% em plena pandemia

Foram registrados 14.783 nascidos vivos no Acre em 2021 ante 14.149 em 2020, números que mostram crescimento de 4,5% nos nascimentos entre esses dois anos, os piores da pandemia da Covid-19. São 634 nascimentos em 2021 a mais que 2020.

Os dados são do IBGE, divulgados na quinta-feira (16). O aumento de nascidos vivos no Acre na fase aguda da pandemia destoa dos resultados nacionais: no ano de referência de 2021, 2.708.8842 registros de nascimentos foram efetuados em cartórios no Brasil. Desse total, 2.635.854 são relativos a crianças nascidas em 2021 e registradas até o primeiro trimestre de 2023, e aproximadamente 3% (73 030) correspondem a pessoas nascidas em anos anteriores ou com o ano de nascimento ignorado. Na comparação com o ano de 2020, observou-se uma queda de 1,6% no número de registros de nascimentos ocorridos, o correspondente a uma redução de 43.138 nascimentos.

“Entre os anos de 2020 e 2021 a queda nos registros de nascimento foi superior à média nacional nas Regiões Sudeste (-4,0%) e Sul (-3,1%), e inferior na Centro-Oeste (-1,1%). Nas Regiões Norte e Nordeste houve aumento no número de registros realizados de 4,3% e 0,1%, respectivamente. Entre as Unidades da Federação, o Amapá apresentou o maior aumento (9,1%), seguido pelo Amazonas (6,0%), Pará (5,0%) e Acre”, conclui o IBGE.

As maiores reduções se localizaram nos Estados de São Paulo (-4,9%), Rio Grande do Sul (-4,6%) e Rio de Janeiro (-4,3%).

A média mensal de nascimentos ocorridos em 2021 e registrados no Brasil foi de 219.654 registros, sendo março, com 241.870, o mês em que foi efetuada a maior quantidade de registros. Quanto ao mês de nascimento das crianças registradas, o mesmo comportamento de anos anteriores se manteve, com o maior número também no mês de março (238 997), seguido pelo mês de maio (237 354), enquanto novembro foi o mês com o menor número de nascimentos (205 389).