Sine do Acre oferta mais de 90 vagas de emprego nesta quinta-feira

O tradicional Carnaval do Esperança, uma das poucas festas de bairros que ainda seriam realizadas neste ano, foi adiado para abril, por um impasse devido a segurança no local.

A folia ocorreria entre os dias 19 a 21 de fevereiro, mas por não conseguirem apoio da Polícia Militar do Acre (PMAC), como nas outras edições, a organização decidiu transferir a data para outro momento, em 29 de abril a 1° de maio.

Segundo Luiz Carlos, responsável pelo evento, com a centralização da programação do Carnaval da Família toda na Arena da Floresta, feita pela prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado, as outras comemorações em locais diferentes foram deixadas de lado.

Além disso, a desculpa para a não participação dos agentes seria de que a realização é privada e por isso não caberia ajuda do efetivo da PM.

“Em mais de 20 anos fazemos essa festa e nunca foi negado segurança para a gente. A Polícia sempre colocou efetivo. Lá não é cobrado ingresso, nem geleira, além de ser financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour. Não estamos arrecadando nada, se até o financiamento é do governo e da prefeitura. Nós só organizamos, sem praticamente ganhar nada, como pode ser privada?”, declarou.