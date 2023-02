Geleiras serão proibidas e câmeras vão monitorar foliões no carnaval do Arena da Floresta

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, 16, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre – UFAC, uma reunião técnica de preparação, prevenção e resposta ao período de cheia no Estado do Acre, organizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). Na ocasião, o coordenador da Defesa Civil em Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, foi bastante enfático ao garantir que a previsão de cheia do Rio Acre é real e com possibilidade de decretos de emergência em alguns municípios acreanos.

Falcão disse ainda que em vários municípios no estado, apontam que o manancial já atingiu a cota de alerta. “Temos cidades com cota de alerta como Feijó, Tarauacá. Em Rio Branco estamos a pouco mais de 2 metros da cota de alerta”, comentou.

O militar alertou que a capital acreana poderá chegar na cota de alerta já no período de carnaval. “Todas as estatísticas mostram esse cenário. Até o dia 10 de março há uma possibilidade de transbordamento”, declarou.

Já o coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre, coronel Carlos Batista, adiantou que os próximos três meses serão de chuvas intensas nos 22 municípios acreanos.

Batista destacou que o objetivo do encontro será de analisar os dados de meteorologia para a execução do plano de contingência em caso de inundações. “Existe uma previsão de chuvas para o oeste do Estado. As previsões que temos é que as chuvas será dentro da média, claro, algumas mais volumosas e outras mais pontuais”, adiantou.

O meteorologista Luiz Alves também reforçou o período de chuvas intensas para os próximos 3 meses e ainda avisou que as cinco noites de carnaval poderão ser com chuvas. “Muito provavelmente”, finalizou.

Representando o governo, a gestora em exercício da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Renata Souza, reforçou que o encontro é de suma importância para a elaboração de um plano de contingência eficaz. “Essa reunião é um diagnóstico do que podemos ter ou não para os próximos dias. Teremos três palestras”, ressaltou.