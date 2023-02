Ex-aluno do curso de Direito da Uninorte é aprovado na Magistratura

O Centro Universitário Uninorte busca proporcionar aos acadêmicos da instituição a melhor formação. Desde 2002 se empenha em oferecer o que há de mais atual para que os futuros profissionais cheguem prontos ao mercado de trabalho e aptos para atuar em qualquer área que desejarem.

O egresso Robson Medeiros é exemplo disso, graduou-se no curso de Direito da instituição em 2009. Após a formação passou por diversas áreas da profissão até ser aprovado no cargo que sempre foi seu sonho desde a faculdade, o de juiz. “Quando eu me formei, necessitava de uma renda porque minha família era muito humilde, então comecei a advogar para me sustentar e manter minha família. Atuava como advogado trabalhista, mas paralelamente mantinha minha rotina de estudos para a magistratura”, conta.

Robson relata que no início dos estudos fazia provas para ser Juiz do Trabalho, mas deu uma pausa e em 2018 fez o concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para Juiz Estadual. Após o período mais crítico da pandemia, o egresso conta que finalizou uma das etapas do concurso e está aguardando a nomeação. “Estou muito ansioso para que esse momento aconteça”, enfatiza.

Além do concurso do TJAC, Robson também está aguardando resultado do concurso para o Ministério Público do Trabalho.

Para o egresso, a Uninorte foi um divisor de águas em sua vida. “A faculdade de Direito, o contato com profissionais renomados, o curso como um todo me impulsionou a mudar minha vida completamente, pois venho de uma família humilde de Brasileia, interior do Acre, e sempre passei por dificuldades financeiras. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida estável e estou próximo de realizar um sonho e vejo que a Uninorte foi quem me impulsionou”, finaliza.