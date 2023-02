Casa de secretário de Educação de Cruzeiro do Sul é alvo de operação da PF

Entre os investigados pela Polícia Federal na Operação Maverick, que pode ter desviado R$ 3 milhões da prefeitura de Cruzeiro do Sul estão o secretário Municipal de Educação, Amarisio Saraiva, e o servidor da área esportiva identificado por Ney. Um fornecedor de nome Jorge também foi alvo da ação policial. Nesta quinta-feira, 16, a PF esteve nas casas dos três, além da sede do executivo e outros endereços.

Os envolvidos estariam operando um esquema de desvios de combustíveis e os prejuízos podem passar de R$ 3 milhões num período de 2 anos. Somando os anos de 2021 e 2022, foram empenhados/gastos mais de R$ 26 milhões com o pagamento de combustível apenas com o município de Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Federal, 15% desse combustível pode ter sido desviado para fins particulares, beneficiando servidores públicos e políticos.

A investigação foi iniciada a partir de informações recebidas pela Polícia Federal, que resultaram na prisão em flagrante de alguns investigados, bem como na apreensão de grande quantidade de combustível.

Desdobramento

Em junho do ano passado, a Polícia Federal prendeu em flagrante por peculato, o secretário adjunto de agricultura de Cruzeiro do Sul, Rodrigo da Silva Amaral, enquanto o ele abastecia um carro particular em um posto de combustível da cidade com requisição da prefeitura do município.

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, a prática foi denunciada na delegacia e constatada no posto localizado no Bairro Aeroporto Velho.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul deverá publicar Nota sobre a Operação Maverick.