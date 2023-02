Sine do Acre oferta quase 100 vagas de emprego nesta quarta-feira

O futebol acreano vai iniciar a temporada 2023 em pleno carnaval. São Francisco, Atlético, Rio Branco e Humaitá entram em campo pela Copa Verde a partir da próxima sexta-feira, 17.

Serão três jogos em três dias com os quatro representantes do estado na competição.

Na sexta, às 15 horas, Atlético Acreano e São Francisco se enfrentam em busca de uma vaga na próxima fase.

Já no sábado, 18, é a vez do Humaitá, atual campeão acreano, encarar o Trem do Amapá. A bola rola também a partir das 17 horas.

No domingo, 19, no mesmo horário de 17 horas, é a vez do Rio Branco jogar contra o Princesa do Solimões do Amazonas.

Com a Arena da Floresta sem condições de receber jogos, todas as três partidas serão disputadas no Florestão.

Os confrontos da primeira fase são em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o vencedor sai da disputa de pênaltis.

Por conta do período de carnaval, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) ainda tentou pedir a remarcação dos jogos por conta da dificuldade de policiamento. Alegando falta de datas, a CBF manteve os jogos para período. Mesmo com contingente reduzido, a PM estará presente para garantir a segurança e os jogos estão confirmados.