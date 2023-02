Reforma de canteiro central na AC-40 acontece sem padrão definido, Prefeitura faz teste

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Primeiro Grito de Carnaval, no Tardezinha Grill & Fish

Com shows de Dito Bruzugu, Sandra Melo, Samba Brothers, Eduardo Casseb e DJ Spacecaps, o Tardezinha Grill & Fish realiza nesta sexta-feira, 10, o Primeiro Grito do Carnaval, no estacionamento do estabelecimento.

– Trilogia do Samba, na AABB

Nesta sexta-feira, 10, o grupo Trilogia do Samba, formado por Bruno Damasceno, Neyzão do Cavaco e Anderson Liguth tocam no bar da piscina da AABB. Com o tema “Juntos em uma noite carioca”, a festa inicia às 20h.

Já no sábado, 11, o evento “Me leva pro Pagode”, tem entrada grátis até às 17h, com promoção de cervejas e apresentação de Samba Groove, Paulo Heverton e Isaías Bernardino.

– Esquenta de Carnaval, no Vila Beer

Sexta, 10, é dia de reunir os amigos e curtir muito no Esquenta de Carnaval da Vila Beer, ao som de Samba Groove, Gil Cantor e JB no Beat.

– Pagode no Manjar Delícia

O “sextou” de hoje, 10, será no Pagodinho Do Manjar Delícia, tudo ao som de Isaías Bernardino, com a cerveja mais gelada e melhor petisco da cidade.

– Especial Charlie Brown Junior, no A Confraria Gastrobar

Neste sábado, 11, vai rolar mais uma edição do Especial Charlie Brown Junior, a partir das 21h30, no A Confraria Gastrobar, com a banda Tarja.

– Festa Barato Total, na Casa do Rio

A Casa do Rio realiza neste sábado, 11, a festa da música brasileira, Barato Total, com Cau Bartholo. Com sucessos da MPB e Bossa Brasil, o evento inicia às 17h.

– Revoada de carnaval, no Studio Beer

1 semana antes da festa mais popular do Brasil, neste sábado, 11, o esquenta será no Studio Beer, no evento Revoada de Carnaval, a partir das 23h. Com o DJ Mayah e Aldine, a entrada é grátis e até 00h.

– Especial Menos é + e Baladinha no Recanto

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 10, é dia de pagodinho + cerveja + amigos no R, com o Especial Menos É Mais, a partir das 20h, com apresentação de Edil. Já no sábado, 11, tem Baladinha do Recanto, com os DJs Aldine e Neto Bacelar.

– Peça teatral “Estudando o Beijo”

Neste sábado e domingo, 11 e 12, a Cia. Amazônica de Teatro Tertúlias apresenta, com entrada gratuita, às 18h, a peça “Estudando o Beijo”, dirigida por Flávio Lofêgo, professor do curso de Artes Cênicas da Ufac. O espetáculo será apresentado no Teatro Laboratório, estacionamento D do campus-sede da universidade.

– Cine Araújo, no Via Verde Shopping

O Cine Araújo, do Via Verde Shopping aderiu a campanha Semana do Cinema, em que os ingressos para qualquer filme que estiver em cartaz e em qualquer sala, custarão apenas R$ 10, neste fim de semana, 10 e 11 de fevereiro.

A programação conta com os filmes “Avatar: O Caminho da Água”, “Gato de Botas 2”, “M3gan” e muitos outros.