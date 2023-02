Mesmo com carnaval, clubes acreanos entram em campo para disputa da Copa Verde

O SENAI do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), abre nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, vagas para cursos gratuitos em diferentes áreas para beneficiários do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) residentes do Conjunto Rui Lino III e adjacências, em Rio Branco. Os interessados devem se inscrever no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, localizado no Distrito Industrial, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

São 180 vagas divididas entre os cursos de marceneiro sob medida, encanador, bolos e tortas, confeitaria básica, salgadeiro, bombons e trufas, mecânico de motocicletas e mecânico de ar condicionado. No ato da inscrição, o estudante deve levar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade (Ensino Fundamental completo).

A parceria entre o SENAI/AC e Sehurb visa atender, com capacitação técnico-profissional, famílias residentes e beneficiárias do PAC II que foram retiradas de áreas alagadiças nos bairros Cadeia Velha e Baixada do Habitasa. O convênio entre as instituições já qualificou centenas de pessoas na capital acreana. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3901-4504.