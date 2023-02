Comércio vê futuro promissor para o varejo do Acre, diz pesquisa

Dados relacionados à Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE, analisados Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), indicam que o volume de vendas do comércio varejista recuou no país em dezembro, registrando queda de 2,6% em relação ao mês de novembro e configurando dois meses seguidos de declínio, porém, apresentando crescimento de 0,4% em relação a dezembro de 2021, fechando o ano com variação acumulada de 1%, abaixo da alta de 1,4% observada em 2021.

O assessor da presidência da Fecomércio, Egídio Garó, explicou que o Estado do Acre apresentou variação positiva no Índice da Receita Nominal de Vendas do Comércio Varejista de 0,2% na comparação com o mês anterior e uma melhora de 11,0% se comparado com o mesmo período do ano anterior, acumulando 9,8% de saldo positivo nos últimos 12 meses.

“Esses dados são uma boa notícia para o comércio varejista do estado do Acre, indicando um crescimento na receita nominal de vendas e uma melhora significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, o que pode ser um sinal de retomada econômica para a região”, destacou Garó.

O Índice do Volume de Vendas do Comércio de 2022 apresentou uma redução de -0,1 ponto em relação a novembro, porém um aumento de 4,4 pontos se comparado com dezembro de 2021, acumulando 1,9% de volume de vendas no ano.

O Varejo Ampliado apresentou uma alta de 0,7% no volume nominal de vendas em relação ao mês anterior, com um aumento de 16,4 pontos se comparado com o mesmo mês de 2021, acumulando 9,9% de aumento na receita nominal de vendas.

As atividades de Combustíveis e Lubrificantes apresentaram retração de -1,6% em dezembro, mas acumularam durante os últimos 12 meses um crescimento de 16,6%, enquanto as atividades de divulgação de livros, jornais, revistas e papelaria apresentaram resultado positivo de 0,1 pontos em dezembro, acumulando crescimento de 14,8% no último ano em todo o país.

Em relação ao volume de vendas, dezembro de 2022 teve uma melhora de 0,4 pontos em comparação com novembro e um resultado positivo de 9,2 pontos maior em relação ao mesmo mês do ano anterior.