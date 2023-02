Bando invade fazenda da família de Ney Amorim e incendeia casa

Nesta terça-feira, 14, a direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou que a eleição para a escolha da Direção Nacional e das Direções Estaduais será realizada excepcionalmente em maio de 2025 – prorrogando-se os mandatos atuais até 30 de junho de 2025.

Com a decisão petista, o atual presidente da sigla no Acre, Cesário Braga, teve o seu mandato renovado até junho de 2025, pouco mais de dois anos. De acordo com a executiva nacional, a Comissão Executiva Nacional fará em sua próxima reunião, um debate sobre o processo de renovação dos Diretórios Municipais, incluindo suas diretrizes, critérios de participação, calendário e pauta de debate do processo eleitoral, contemplando principalmente a organização de base e a formação política dos filiados e filiadas.

O objetivo da prorrogação dos mandatos é fortalecer as candidaturas visando o pleito eleitoral do próximo ano – onde se definirá prefeitos e vereadores. “Considerando a importância de consolidar os Comitês Populares de Luta em instrumentos de mobilização social. e a necessidade de preparar as candidaturas do PT para fortalecer a Federação Brasil da Esperança, disputar as eleições municipais que se avizinham e eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores comprometidos com as políticas transformadoras do Governo do Presidente Lula”, diz trecho do documento.