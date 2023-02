Roxinho volta a ser nomeado diretor administrativo e financeiro da Cohab

A prefeitura do município de Jordão, comandada pelo prefeito Naldo Ribeiro (PDT), virou alvo de uma investigação do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), para verificar a regularidade da contratação da empresa “Pessoa Imp. e Exp. de Fogos da Amazônia Ltda”, sediada em Manaus/AM, pelo valor de R$ 60 mil para realização de um show pirotécnico durante o réveillon 2022/2023. A investigação foi divulgada pelo site do órgão nesta segunda-feira, 13.

A promotoria também vai investigar o uso de fogos de artifício com estampido durante as festividades. No documento, assinado pelo promotor Júlio César de Medeiros, foi verificado que não houve publicidade da Carta Convite e do processo licitatório no Portal da Transparência de Jordão/AC.

Em meio as supostas irregularidades, o órgão controlador solicitou análise do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu que não houve publicação de Edital e anexos, apenas aviso de licitação, o que contraria a Lei nº 12.527/2011.

Além disso, a queima de fogos com estampidos, que durou cerca de 10 a 15 minutos e foi registrada em vídeos por moradores, é contrária à lei estadual nº 3.939/2022, criada com o objetivo de preservar pessoas idosas, autistas e até mesmo os animais. O promotor destaca também o elevado valor gasto nos fogos de artifício, enquanto há frequentes reclamações de falta de medicamentos básicos e recursos materiais na Unidade Básica de Saúde (UBS), bem como de merenda escolar e combustível para transporte da mesma.

Diante das irregularidades, o órgão controlador requereu informações à prefeitura de Jordão e à Secretaria Municipal de Educação de Jordão, no prazo de 15 dias, sobre a regularidade do processo licitatório para a queima de fogos, incluindo sua finalidade, forma de contratação e se houve o cancelamento da Carta Convite. A promotoria também resolveu instaurar procedimentos para investigar a possível ausência ou insuficiência de merenda escolar no município e de recursos materiais e medicamentos na UBS de Jordão.

Ao fim, o MP solicitou à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e as Políticas Indígenas e ao Instituto do Meio Ambiente do Acre que apurem e, se necessário, apliquem as penalidades aos responsáveis pela queima de fogos com estampidos ocorrida no réveillon 2022/2023, conforme a lei nº 3.939/2022, as competências para fiscalização e aplicação de penalidades são compartilhadas entre o Estado e os municípios. O valor das multas serão depositadas em fundos próprios dos órgãos autuadores.