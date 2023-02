Principal líder do crime organizado da Cidade do Povo é preso em cerco policial

O líder do prefeito Tião Bocalom (PP), vereador João Marcos Luz (MDB), defendeu na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 14, o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, que será comandado pelo Grupo Rizzo, que apresentou o projeto de estacionamento rotativo para a atual gestão municipal.

De acordo com o parlamentar, a Zona Azul vem para melhorar a vida da população – no caso, os comerciantes e condutores. “Estamos modernizando e vai beneficiar todos os condutores que transitam na cidade e vai proteger o comércio, haja vista que, Río Branco não foi bem planejada, então, temos no centro comerciantes que não tem estacionamento. A Zona Azul vem para regulamentar isso, beneficiando o comerciante”, declarou.

O líder de Bocalom na Câmara, disse ainda que o sistema de estacionamento rotativo não deverá afetar a imagem da gestão. “A Zona Azul é uma realidade no Brasil inteiro e ela vem para beneficiar e era um sistema velho e não atendia a sociedade”, ressaltou Luz.

A Zona Azul é o sistema de estacionamento rotativo adotado em diversas cidades do Brasil. As vagas são sinalizadas e demarcadas pelo órgão de trânsito e o estacionamento segue regras específicas, de acordo com as necessidades em cada localidade. A equipe já se encontra no centro da capital para orientar a população.