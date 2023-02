Cratera se abre na BR-364 e pode interromper fluxo de veículos a qualquer momento

Em dezembro de 2022, o volume de serviços no Acre caiu 3,8% em comparação a novembro. Frente a dezembro de 2021, a queda é ainda mais expressiva: -5,3%. Ou seja: o setor de serviços no Acre terminou 2022 em declínio após um ano de muita oscilação.

O resultado põe os serviços do Acre na contramão do Brasil: o setor cresceu 3,1% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o segmento ficou 14,4% acima do nível de fevereiro de 2020 e alcançou patamar recorde na série histórica, iniciada em 2011.

Frente a novembro, houve altas em 22 das 27 unidades da federação, acompanhando o avanço (3,1%) observado no Brasil. O impacto mais importante veio do Rio de Janeiro (5,0%), seguido por São Paulo (0,8%), Minas Gerais (4,6%) e Distrito Federal (13,4%).

Em contrapartida, Espírito Santo (-4,4%) exerceu a principal contribuição negativa do mês, seguido por Piauí (-4,0%), já citado Acre, Rondônia (-1,3%) e Amapá (-0,2%).

Frente a dezembro de 2021, o avanço do volume de serviços no Brasil (6,0%) foi acompanhado por 22 das 27 UFs. A principal contribuição positiva ficou com São Paulo (3,7%), seguido por Rio de Janeiro (11,8%), Minas Gerais (11,0%), Rio Grande do Sul (8,2%), Mato Grosso (21,7%) e Paraná (4,2%).

Em sentido oposto, Mato Grosso do Sul (-1,6%), Rio Grande do Norte (-1,1%), Acre, Piauí (-0,7%) e Rondônia (-0,4%) assinalaram os únicos resultados negativos do mês.

No acumulado do ano, a alta no volume de serviços no Brasil (8,3%) se deu em 26 UFs. O principal impacto positivo foi em São Paulo (9,7%), seguido por Minas Gerais (11,2%), Rio de Janeiro (4,0%), Rio Grande do Sul (11,3%), Pernambuco (11,2%), Paraná (4,4%) e Mato Grosso (13,8%). Apenas o Distrito Federal acumulou taxa negativa (-1,6%).